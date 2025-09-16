Производство ароматических диффузоров расширили в Дубне

Компания «Эйс Технологии» расширила производство ароматических диффузоров и комплектующих к ним в особой экономической зоне «Дубна». Предприятию уже выдали разрешение на введение пристройки в эксплуатацию.

Компания занимается разработкой и производством автоматических ароматических диффузоров и специальных машин, а также сменных картриджей.

«Объем инвестиций в расширение производства компании „Эйс Технологии“ составил почти 150 миллионов рублей. Всего на предприятии создано 18 рабочих мест», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева

Производственный комплекс предприятия занимает на территории особой экономической зоны площадь 2,79 тысячи квадратных метров.

«То, что резиденты продолжают расширятся, свидетельствует о благоприятном инвестиционном климате, созданном на территории нашей ОЭЗ», — отметил особой экономической зоны «Дубна» Антон Афанасьев.