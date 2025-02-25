Производство антибиотиков запустят в Дубне в 2025 году

Новый цех по производству антибиотиков построили на территории ОЭЗ «Дубна». Компания «Алтегра» намерена в 2025 году приступить к клиническим испытаниям и начать выпускать опытно-промышленные партии препаратов.

В этот проект инвестировали 150 миллионов рублей.

«В прошлом году „Алтегра“ выпустила более пяти миллионов флаконов лекарственных препаратов. Запуск нового цеха твердых лекарственных форм позволит предприятию в год производить более 70 миллионов капсул и около 150 миллионов таблеток», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания также модернизировала уже имеющиеся производственные линии. Это позволит нарастить выпуск лекарств на 30% в этом году.

Сейчас предприятие производит около 30 разных антибиотиков и антибактериальных препаратов, которые поставляет в страны СНГ и Монголию. Руководство также изучает возможности выхода на рынки Китая, стран Азии, Африки и Ближнего Востока.

«Продуктовый портфель нашей фармацевтической компании постоянно пополняется современными импортозамещающими лекарственными продуктами, предназначенными в основном для лечения социально значимых заболеваний», — подчеркнула генеральный директор АО «Алтегра» Ольга Турчанинова.

В свою очередь, генеральный директор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев указал на то, что в прошлом году предприятие создало 50 новых рабочих мест.