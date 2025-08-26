Производство антибиотиков и онкопрепаратов откроют в Воскресенске

Современный фармкомплекс появится в Воскресенске. Его возведет компания-производитель лекарств из Индии.

В проект планируют инвестировать более 120 миллионов рублей. Площадь нового производства превысит 5,1 тысячи квадратных метров.

Всего оборудуют три производственные линии. Здесь будут производить антибиотики, рентгеноконтрастные и противоопухолевые препараты. Ежегодно будут выпускать около 11,5 миллиона таблеток и 9,2 миллиона капсул, до 5,28 миллиона единиц инъекционных препаратов.

Возведение фармкомплекса контролирует Главгосстройнадзор Московской области. Проект реализуют при поддержке специалистов Центра содействия строительству при правительстве региона.

Сейчас рабочие уже смонтировали монолитные конструкции каркаса трехэтажного корпуса. Строительная готовность достигла 25%. Завершить все работы должны в третьем квартале 2026 года.