Производство алюминиевых конструкций в Химках модернизируют к 2025 году

Химкинская компания, специализирующаяся на производстве алюминиевых конструкций, приступила к модернизации своего производства благодаря льготному займу от Фонда развития промышленности Московской области. В рамках проекта предприятие планирует закупить новое оборудование и привлечь дополнительный персонал, что позволит значительно увеличить объемы выпускаемой продукции.

Как сообщила заместитель председателя правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, общие инвестиции в модернизацию составят около 20 миллионов рублей.

«ФРП Подмосковья одобрил компании заем в размере 10 миллионов рублей, что составляет около 50% от общей стоимости проекта. Средства будут направлены на покупку и наладку оборудования. Модернизация завершится к 2025 году, и будет создано порядка 10 новых рабочих мест», — отметила Зиновьева.

После завершения модернизации компания сможет ежегодно выпускать до 650 тысяч алюминиевых изделий, которые найдут применение в производстве окон, дверей, раздвижных конструкций и комплексно-витражных остеклений.

Напомним, что представители бизнеса могут ознакомиться с подробной информацией о доступных льготах и получить необходимые услуги на едином инвестиционном портале Московской области.

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