Производственный комплекс по выпуску ковровых изделий построят в Дмитрове

Завод «РОЯЛТАФТ» получил разрешение на строительство второй очереди нового производственного комплекса по выпуску ковровых изделий. Площадь здания превысит три тысячи квадратных метров.

Завод «РОЯЛТАФТ» располагается в деревне Селевкино в индустриальном парке «Подосинки». Компания приступила к работе в 2015 году и успела прочно закрепиться на рынке.

Недавно завод получил разрешение на строительство нового комплекса площадью более трех тысяч квадратных метров — почти вдвое больше предыдущего. Общий объем инвестиций превысит три миллиарда рублей. После запуска компания удвоит свои производственные мощности.

Реализация проекта имеет важное значение для округа и его жителей. На новом заводе будет создано 200 новых рабочих мест. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2028 год.

«Запуск нового производства „РОЯЛТАФТ“ станет еще одним важным этапом в развитии не только предприятия, но и округа, укрепив его позиции как современного промышленного центра», — прокомментировал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Компания «РОЯЛТАФТ» производит классические ковровые изделия, а также тафтинговые или иглопробивные ковры. В изготовлении используют натуральные и искусственные материалы, в том числе их комбинации.

Компания применяет станки, дающие качество и плотность плетения. В работе используют российское сырье, что позволяет удешевить производство. На заводе изготавливают нити, чтобы минимизировать брак и деформацию во время эксплуатации. Собственный штат дизайнеров постоянно работает над пополнением коллекций.