Производственные базы на трассах М-11 и ЦКАД проверили в Подмосковье

Сотрудники госкомпании «Автодор» проверили состояние производственных баз на трассах М-11 «Нева» и ЦКАД. Об этом рассказали в Минтрансе Подмосковья.

Специалисты проверили наличие противогололедных материалов и осмотрели технику для очистки трассы от снега и борьбы с гололедицей.

Сотрудники компании также оценили работу центров управления движения.

«Сюда семь дней в неделю в круглосуточном режиме поступают данные с камер, сенсоров, датчиков, метеостанций и различных коммуникаций. В случае ДТП на место выезжают аварийные комиссары», — пояснили в компании.

Также специалисты обменялись с коллегами опытом содержания магистралей в разное время года.