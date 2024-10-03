Производственное предприятие в Воскресенске модернизируют к 21 октября

В филиале «Воскресенских минеральных удобрений» акционерного общества «Объединенная химическая компания „Уралхим“» 4 октября стартует капитальный ремонт. Там обновят технологическое оборудование в цехах, работы завершат к 21 октября.

Работы по обслуживанию, обновлению и ремонту оборудования проведут на основных производственных площадках филиала «Воскресенские минеральные удобрения» акционерного общества «Объединенная химическая компания „Уралхим“». В цехе ЭФК № 3 поменяют башни абсорбции и реконструируют систему газоочистки.

В цехах аммофоса № 1 и № 2 отремонтируют и поменяют оборудование для транспортировки и сушильные барабаны. Отельное внимание уделят унификации приводов элеваторов в цехе аммофоса № 1. Цех серной кислоты также капитально отремонтируют.

«Работа предстоит большая. Мы успешно провели все необходимые подготовительные мероприятия, которые позволят выполнить капремонт качественно и в короткие сроки. Наша основная задача — повысить эффективность производства, а также свести внеплановые простои к минимуму», — пояснил главный механик филиала «Воскресенские минеральные удобрения» акционерного общества «Объединенная химическая компания „Уралхим“» Сергей Мосичев.

Для реконструкции цехов привлекут подрядные организации, ремонтные службы предприятия и сотрудников филиала.

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