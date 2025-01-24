Производственное оборудование обновили на машиностроительном заводе в Коломне

В механическом цехе Коломенского завода ввели в эксплуатацию новый станок с числовым программным управлением, который заменил устаревшее оборудование. Новый аппарат предназначен для нарезания зубчатых колес и шестеренок различных размеров.

Благодаря современным технологиям станок позволяет значительно улучшить качество обработки поверхностей, а также уменьшить износ используемых инструментов. На данный момент на оборудовании изготавливают две разновидности шестеренок, которые используются в дизельных двигателях.

В пресс-службе завода отметили, что после того как зубчатые колеса обработаны на новом станке, они проходят термическую обработку и шлифовку. Затем готовые детали собираются в комплекты и отправляются в другие цеха завода для сборки приводов дизельных двигателей. В ближайшее время предприятие получит дополнительные приспособления для станка, что позволит расширить ассортимент производимых деталей.

Новое оборудование станет важным шагом в модернизации производства и поможет повысить эффективность работы предприятия.