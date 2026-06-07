Производственно-складскую площадку построят в Химках

К 2034 году в Химках появится новая производственно-складская площадка в формате «Лайт Индастриал» — соглашение о реализации проекта подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Общий объем инвестиций достигнет 60 миллиардов рублей, из которых 6 миллиардов направят на создание объектов формата «Лайт Индастриал».

Благодаря запуску площадки в городе появится более 3 300 новых рабочих мест, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Формат «Лайт Индастриал» позволит бизнесу быстро запустить производство: на территории комплекса оборудуют зону для выпуска продукции и складскую зону, разместят сервисный офис, обеспечат удобную логистику и готовую инфраструктуру. Это вписывается в общую стратегию развития Подмосковья — регион привлекает инвестиции и создает условия для роста предприятий малого и среднего бизнеса. Реализация проекта даст импульс развитию местной экономики, привлечет дополнительные инвестиции, создаст тысячи рабочих мест и откроет новые возможности для предпринимателей в Химках.

ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня под главной темой «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Форум организован Фондом Росконгресс и служит ключевой площадкой для заключения крупных инвестиционных соглашений, влияющих на развитие российских регионов.