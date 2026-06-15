Производственно-складской комплекс откроют в Воскресенске

Новый объект площадью 1500 квадратных метров объединит зоны хранения и производства. 30% площадей займет производственная часть, 70% — складской комплекс.

Руководитель производственного департамента Анатолий Бондарев рассказал, что здесь будет создано около 1500 паллетомест с адресным хранением, внедрены современные системы — шаттлы и набивные стеллажи.

Одна производственная линия, на которой выпускают химию для бассейнов, уже готова и в ближайшее время переедет в новый цех. К августу планируется завершить монтаж наливного пола, стеллажей и оборудования. Проектная мощность предприятия составит 30 тысяч тонн продукции в год. Запуск комплекса позволит создать дополнительные рабочие места, что положительно скажется на экономике округа.