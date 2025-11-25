Производственно-логистический комплекс птицефабрики открыли в Лобне

Глава городского округа Лобня Анна Кротова торжественно перерезала символическую ленточку, открыв первую очередь крупного производственно-логистического комплекса АО «Краснополянская птицефабрика». Площадь нового современного кластера сейчас составляет более 24 тысяч квадратных метров и соответствует высоким стандартам А+ в коммерческой недвижимости.

Здесь будет осуществляться полный цикл логистических операций — приемка, хранение, комплектация и отгрузка продукции.

Уже начат второй этап строительства в ходе которого планируется возвести три дополнительных блока к существующему корпусу и два новых здания.