Производственно-логистический комплекс птицефабрики открыли в Лобне
Глава городского округа Лобня Анна Кротова торжественно перерезала символическую ленточку, открыв первую очередь крупного производственно-логистического комплекса АО «Краснополянская птицефабрика». Площадь нового современного кластера сейчас составляет более 24 тысяч квадратных метров и соответствует высоким стандартам А+ в коммерческой недвижимости.
Здесь будет осуществляться полный цикл логистических операций — приемка, хранение, комплектация и отгрузка продукции.
Уже начат второй этап строительства в ходе которого планируется возвести три дополнительных блока к существующему корпусу и два новых здания.
После полного завершения работ в 2027 году общая площадь производственно-логистического комплекса составит более 90 тысяч квадратных метров.
По сообщению главы города, общий объем инвестиций в проект составит порядка пять миллиардов. На базе комплекса планируется создание 630 новых рабочих мест.