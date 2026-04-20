Студенты посетили экскурсию на предприятие «Деталь Бизнеса» в Краснознаменске

14 апреля студенты Российского университета транспорта, преподаватели и представители «Меркатор Холдинга» посетили производственную площадку «Деталь Бизнеса» в Краснознаменске. Участникам мероприятия продемонстрировали полный цикл производства и дали возможность оценить уровень современного оборудования, его технологический потенциал и производственные мощности.

«Деталь Бизнеса» поддержала инициативу «Меркатор Холдинга» и организовала образовательное мероприятие для студентов направления промышленного и транспортного дизайна. Ведущие специалисты компании представили ключевые производственные процессы и особенности технологических этапов. Особое внимание было уделено возможностям гибочного оборудования, отличающегося высоким уровнем точности и производительности.

Мероприятие вызвало интерес не только у студентов, но и у преподавателей. В рамках профессиональной дискуссии обсуждались перспективы совместных проектов, а также готовность компании «Деталь Бизнеса» предоставить площадку для прохождения производственной практики студентам РУТ.

В завершение визита представителям «Меркатор Холдинга» предложили студентам разработать решения, опираясь на полученные знания о производственных возможностях компании.