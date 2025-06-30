Производственная компания откроет в Балашихе новый складской комплекс

Компания «Русмет» получила разрешение на строительство современного производственно-складского комплекса в индустриальном парке «Милованов» в Балашихе. Это укрепит промышленный потенциал региона и создаст новые рабочие места.

Новый складской комплекс будет специализироваться на выпуске оборудования для пищевой промышленности. Проект реализуют в рамках программы импортозамещения, направленной на наращивание собственных производственных мощностей.

«Русмет» занимается разработкой и выпуском оборудования для очистки сточных вод, металлоконструкций, емкостей и других изделий для различных отраслей. Новый комплекс включит цеха, складские помещения и офисы, а запуск первой производственной линии наметили на 2028 год.

Реализация проекта принесет значительные выгоды для Балашихи: создание 25 новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджет, развитие профессиональных кадров и повышение инвестиционной привлекательности региона. Строительство комплекса в «Милованове» станет важным шагом в укреплении экономики округа.