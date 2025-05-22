Производительность водозаборного узла в Одинцове увеличат почти на 20%

Реконструкция водозаборного узла № 10 в Одинцове на улице Сосновой продолжается. До модернизации его производительность составляла 5 тысяч кубометров в сутки, после окончания работ она вырастет почти на 20%.

Обновленный узел позволит полностью обеспечить потребности в воде не только существующей застройки, но и нового жилого комплекса «Союзный». Ход реконструкции проинспектировал глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Строительная готовность объекта приближается к 70%. Завершено бурение новой скважины глубиной 145 метров, все инженерные сети до станции второго подъема уже проложены.

Ведется строительство системы водоподготовки. Здесь установят современные безреагентные модули очистки воды «Аэромаг». Преимуществом этой технологии помимо высокого качества очистки является то, что на плановую промывку они требуют в 15 раз меньше воды, чем старые системы. В ближайшее время начнутся пусконаладочные работы, а в строй после модернизации объект встанет уже в июне.