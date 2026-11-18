Предприятия агропромышленного комплекса Подмосковья смогут воспользоваться бесплатными сервисами Российского экспортного центра, чтобы начать продавать продукцию на зарубежных маркетплейсах. Производителям доступны обучающие вебинары, персональные консультации, цифровые инструменты и практические занятия по организации онлайн-торговли. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе.

На портале «Госуслуги ВЭД» размещен онлайн-помощник, который подбирает иностранные торговые площадки с учетом вида продукции и страны поставок. Там же можно получить рекомендации по запуску продаж. Кроме того, предпринимателям доступен каталог «Электронная торговля» более чем с 250 зарубежными маркетплейсами.

РЭЦ проводит бесплатные вебинары, посвященные сертификации, логистике и требованиям иностранных рынков. Также производители могут получить индивидуальные консультации по выбору каналов продаж и решению вопросов, связанных с экспортом через интернет.

Еще одной возможностью станет конференция EXPORT ONLINE, которая пройдет 10 декабря. Она предназначена для российских компаний, заинтересованных в продажах за рубежом через электронную торговлю.

Участвовать в конференции можно очно или дистанционно. Программа и регистрация доступны на сайте.