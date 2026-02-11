Производители из Солнечногорска представили продукцию на продуктовой выставке

В Москве открылась крупнейшая выставка продуктов питания и напитков. Пять компаний из Солнечногорска демонстрируют свои товары на международном форуме.

Выставка «ПродЭкспо-2026» собрала в «Крокус Экспо» производителей со всей страны — от Дальнего Востока до Калининграда. Московскую область представляют 149 участников. Среди них пять предприятий из Солнечногорска: «Королевская вода» с питьевой водой, «ЭЛЬ ПАРАДОР» с мясными деликатесами, «ФКПЧФ БОБИМЭКС тм» с натуральными напитками, «Солстек» со стеклянной упаковкой и кондитерская фабрика «Сладкий орешек».

«Качество продукции, которую выпускают в нашем округе, способно заинтересовать партнеров и инвесторов. Участие в такой выставке укрепит позиции наших предприятий на рынке», — отметил первый заместитель главы Солнечногорска Кирилл Типографщик.

На площадке также показывают органические продукты, инновационное оборудование и пищевые ингредиенты. Выставка продолжит работу до 12 февраля.