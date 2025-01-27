Производители из Китая построят в Балашихе склады для хранения текстиля

В трех промышленно-логистических парках — «Милованов Балашиха», «М7 Купавна 2» и «М5 Чулково» — будут созданы складские комплексы для хранения и реализации текстильной продукции от китайских производителей.

Проект реализует компания «Реалитек». Общая площадь объектов резидентов составит 6,7 гектара, а предполагаемый объем инвестиций превысит 320 миллионов рублей. Эти новые площадки позволят предпринимателям из Китая оптимизировать свою сеть оптовых поставок, улучшить логистику и снизить затраты.

Генеральный директор компании «Реалитек» Виталий Коляда отметил, что успешные кейсы иностранных компаний из дружественных стран, которые уже работают на российском рынке, служат примером для новых участников.

В последние годы Россия привлекает представителей дружественных стран, желающих инвестировать в коммерческую недвижимость и развивать бизнес. Эта тенденция обусловлена расширением инвестиционных возможностей, которые предлагает российский рынок. Ключевыми факторами, способствующими притоку инвестиций, являются программы поддержки, налоговые льготы и упрощенные процедуры регистрации бизнеса для нерезидентов из Китая. Доступность качественных объектов и благоприятные условия ведения бизнеса создают оптимальный климат для иностранных инвесторов.

«Территория индустриальных парков нас сразу впечатлила: они расположены в стратегически выгодных местах, что позволит эффективно организовать логистику и развивать бизнес», — рассказал представитель компании Сунь Лин.

В настоящее время девелоперская компания «Реалитек» реализует четыре индустриальных и промышленно-логистических парка на территории Московской области: в Раменском районе, Балашихе, Богородском и Орехово-Зуевском городских округах. Основные виды деятельности резидентов: 37% — производство, 10% — металлообработка, 47% — склады и логистика.