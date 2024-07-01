Производителей сладостей из Подмосковья пригласили на выставку в Дубай

Фото: Медиасток.рф

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья пригласил малый и средний бизнес региона на международную выставку ISM Middle East. Мероприятие, которое объединит производителей кондитерских изделий, пройдет в Дубае 24–26 сентября.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области рассказали, что на выставке представят шоколад и шоколадные изделия, кондитерские изделия из сахара, печенье, закуски, мороженое и замороженные кондитерские изделия.

Оставить заявку на участие можно до 15 августа на сайте exportmo.ru/ism2024. По всем вопросам можно обратиться к специалисту Фонда поддержки ВЭД МО Сергею Филиппову по телефону +7 (495) 150-39-41 (добавочный 14) или по почте fsn@exportmo.ru.

Ранее стало известно, что компания «Победа вкуса» получила участок по программе импортозамещения «Земля за 1 рубль» и к 2026-му году построит шоколадную фабрику в Егорьевске, где будут выпускать по 19 тонн кондитерских изделий на основе какао в год.

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