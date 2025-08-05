Производитель воздушных фильтров из Подмосковья нарастит выработку по нацпроекту

Завод воздушных фильтров «ЕМВ Фильтртехник рус» из Щелкова присоединился к федеральному проекту «Производительность труда». Это позволит предприятию сократить время протекания рабочих процессов и снизить объем незавершенного производства.

Как рассказали в областном Мининвесте, на предприятии уже прошло стартовое совещания при участии специалистов регионального центра компетенций. На нем выбрали пилотный участок для внедрения новых методик, им станет процесс производства фильтра тонкой очистки MPK.

«Цель проекта — повышение эффективности ключевого производственного процесса за счет сокращения времени протекания не менее чем на 10%, снижения объемов незавершенного производства на 15% и увеличения выработки на рабочих местах более чем на 10%», — пояснили в министерстве.

В ближайшие месяцы на предприятии проведут диагностику состояния потока, чтобы выявить потери и разработать мероприятия по внедрению принципов бережливого производства. Позже этот опыт распространят на другие участки.

Компания уде более 60 лет выпускает высокотехнологичные решения по фильтрации воздуха для газовых турбин.

Чтобы присоединиться к проекту необходимо подать заявку по ссылке.