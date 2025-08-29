Производитель удобрений в Подольске увеличит выработку благодаря нацпроекту

Производитель удобрений «Русинхим» в Подольске увеличит выработку благодаря федеральному проекту. Там внедрят практики бережливого производства, благодаря которым компания сможет работать еще эффективнее.

Как рассказали в областном Мининвесте, на предприятии уже провели стартовое совещание при участии специалистов Регионального центра компетенций. Новые методики внедрят на пилотном участке по производству сухих минеральных удобрений.

Ожидается, что после реализации программы, на заводе на 10% сократится время протекания процесса, на 15% снизится незавершенное производство и на 10% увеличится выработка.

«В ближайшие месяцы специалисты РЦК Подмосковья совместно с рабочей группой предприятия приступят к диагностике состояния потока, выявлению потерь, а также разработке мероприятий по внедрению принципов бережливого производства». — добавили в ведомстве.

Компания «Русинхим» — один из крупнейших производителей удобрений и средств защиты в России.

Федеральный проект «Производительность труда» реализуют в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Присоединиться к программе можно по ссылке. Больше информации о поддержки предпринимателей — на инвестпортале Подмосковья.