Производитель труб из Подольска представит продукцию на международной выставке

Группа «Полипластик» представит ииновационные полимерные трубы «Электропайп Про» и другие разработки на XXIII Международной выставке кабельно-проводниковой продукции, оборудования и материалов Cabex-2025. Продукция компании отличается прочностью и устойчивостью к коррозии.

Разработки группы «Полипластик», которая производит свою продукцию на московском заводе "АНД Газтрубпласт» и на Климовском трубном заводе в Подольске, используют, в частности, для реализации проекта «Чистое небо. Городец». В этом городе в Нижегородской области навесные электрические провода убирают под землю и защищают при помощи полимерных труб.

Началась программа в Москве в 2015 году, когда было решено освободить центр города и крупные магистрали от линий электропередачи.

Группа «Полипластик» в рамках благоустройства столицы за 10 лет поставила несколько сотен километров труб для защиты кабелей и более 10 тысяч кабельных колодцев.

Выставка, на которой компания продемонстрирует свои разработки, пройдет в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной с 18 по 20 марта.