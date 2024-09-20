Производитель товаров для дома из Егорьевска выиграл экопремию

Компания «Бытпласт» из Егорьевска выиграла экологическую премию ECO BEST AWARD. Предприятие представило проект по вовлечению в переработку твердных отходов из пластика.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, ECO BEST AWARD — это общественная награда за лучшие продукты и практики в сфере экологии и энергосбережения. Компанию «„Бытпласт“ признали лучшей в номинации „Лучшая компания-производитель экологически безопасной продукции“ в категории „Товары для дома“. Предприятие представило проект по вовлечению в переработку твердых пластиковых отходов.

«Корпоративные принципы „Бытпласта“ синхронизированы с подходами к построению экономики замкнутого цикла: это и производство долговечных товаров, которые не нужно часто менять, и повторное использование отходов производства, и забота об экологии, начиная с этапа проектирования новых товаров. Мы заранее думаем о том, как они будут производиться, транспортироваться и утилизироваться», — отметили в компании.

«Бытпласт» работает с 2000-го года и является одним из ведущих производителей товаров для дома в России. Компания выпускает свыше 900 видов товаров из пластика.

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