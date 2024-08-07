Производитель термопластичных эластомеров в Химках увеличит выработку на 27%

Фото: пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

Производитель термопластичных эластомеров и огнестойких материалов «ПолимерАльянс» из Химок стал участником нацпроекта «Производительность труда». Компания намерена увеличить выработку более чем на 27%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В качестве пилотного направления на предприятии выбрали производство термоэластопласта. Рабочая группа и эксперты Регионального центра компетенций провели диагностику и выявили 55 проблемных точек, разработав план их устранения.

На эталонном участке внедрили систему 5С, провели производственный анализ и оценили эффективность оборудования. Ожидается, что данные меры позволят сократить время процессов на 6%, уменьшить незавершенное производство на 5% и увеличить выработку более чем на 27%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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