Производитель сухих смесей для детей в Истре наладит экспорт в Таджикистан

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, около 40% произведенной в Подмосковье продукции компании экспортируется в страны СНГ. При этом доля сухих смесей «Инфаприм» на рынке Таджикистана превышает 30%. В этом году предприятие в три раза увеличило мощности, благодаря чему там будут выпускать до 15 тысяч тонн продукции ежегодно.

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«На предприятии будет дополнительно создано около 50 рабочих мест. Завершить реконструкцию и выпустить первую продукцию на новой производственной площадке компания рассчитывает во втором квартале 2026. На первом этапе предприятие сможет в год производить до трех миллионов литров энтерального питания, с учетом сухих продуктов в жидком эквиваленте», — рассказала Зиновьева.

Компания «Инфаприм» более 20 лет занимается производством заменителей грудного молока и энтерального питания для детей и взрослых, а также смесей для детей с генетическими заболеваниями. Продукцию поставляют по всей России и в 12 стран.

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