Производитель спортоборудования в Солнечногорске нарастил выпуск продукции

Предприятие «Спорттех», одно из крупных российских производителей спортивного оборудования, существенно увеличило темпы работы на своей площадке в Солнечногорске. Как сообщил первый заместитель главы городского округа Кирилл Типографщик, по итогам визита 20 ноября мощности предприятия выросли на 50%.

В рамках поездки Кирилл Типографщик и депутат Совета депутатов, член фракции «Единая Россия» Степан Козлов обсудили с руководством компании текущие результаты и планы развития. Генеральный директор Григорий Холодняк напомнил, что на заводе производят более 800 видов продукции, включая сложные и уникальные конструкции для оснащения спортивных объектов — от тренажерных комплексов до стадионных трибун. Вся линейка металлоконструкций сертифицирована Минпромторгом РФ, а предприятие официально входит в реестр российских производителей спортивного оборудования.

«Мы оснащаем объекты системы образования — школы, физкультурно-оздоровительные комплексы, стадионы. В планах развития — автоматизация процессов и внедрение новых материалов», — отметил генеральный директор компании Григорий Холодняк.

Ранее компания направила около 30 миллионов рублей на модернизацию производства. Проект был реализован в 2024–2025 годах при поддержке Корпорации развития Московской области. За это время площадь предприятия увеличили до трех тысяч квадратных метров, установили современное оборудование с числовым программным управлением, что позволило нарастить выпуск продукции на 50%. В 2025 году «Спорттех» изготовил более 40 тысяч единиц спортивного конструкций.

Производственная площадка компании располагается в Солнечногорске, однако юридически она зарегистрирована в Москве. По словам Кирилла Типографщика, руководство рассматривает возможность создания дочернего подразделения непосредственно в округе.

«Это откроет доступ к полному спектру мер региональной поддержки, которые предоставляют предпринимателям в Подмосковье. О них мы рассказали подробнее. Также обсудили возможности содействия с нашей стороны в подборе квалифицированных работников и других вопросах», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

«Спорттех» поставляет свою продукцию в более чем 80 регионов России и страны СНГ.