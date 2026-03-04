Производитель спецтехники в Электростали нарастил мощности благодаря новому цеху

В прошлом году группа компаний «Торг-Ком» из Электростали изготовила свыше двух тысяч единиц специальной техники и более 3,5 тысячи единиц различного оборудования. В структуру предприятия входят несколько производственных и сервисных подразделений.

Среди них контейнеро- и кузовостроительный завод «ТК Инвест», завод «ТК Лифт», специализирующийся на выпуске спецтехники, а также компания «ТК Сервис», которая берет на себя обязательства по ремонту и техническому обслуживанию грузовых устройств.

Расширение мощностей стало возможным благодаря запуску нового цеха на площадке «ТК Лифт» и увеличению численности персонала. Штат группы компаний в прошлом году пополнили 100 новых сотрудников. Благодаря этому предприятие теперь способно выпускать до 3,5 тысячи машин в год.

Производство в Электростали развивается не только за счет собственных ресурсов, но и с использованием региональных мер поддержки. Еще в 2024 году компания получила в льготную аренду земельный участок, где оперативно возвела новый цех. А в 2025 году там же построили еще один производственный корпус.