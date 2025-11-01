Производитель силовых трансформаторов в Чехове провел экскурсию для бойцов СВО

Завод «Электрощит» в Чехове провел экскурсию для участников СВО по программе «Промышленный туризм». Мероприятие организовали при поддержке Ассоциации ветеранов СВО, администрации Чехова и активистов местного отделения «Молодой Гвардии Единой России».

Бойцов СВО познакомили с работой завода, показали производственные цеха, а также оборудование в действии. Экскурсию провел генеральный директор предприятия Игорь Старцев. Он рассказал, что завод «Электрощит» работает с 2002 года и выпускает силовые трансформаторы, подстанции и распределительные устройства.

Сегодня производственные площади предприятия превышают девять тысяч квадратных метров, а среди постоянных партнеров завода — дочерние компании «Газпрома», а также предприятия нефтяной, металлургической отрасли, РЖД и «Россети». С начала специальной военной операции завод оказывает гуманитарную помощь — на предприятии изготавливают печки-буржуйки и отправляют их на фронт, а также помогают центру подготовки добровольцев «Рокот».