Производитель протезов из Щелкова получил 2 награды на фестивале соцрекламы

«Метиз» выпускает комплектующие для протезов верхних и нижних конечностей. Компания представила на фестивале видеоролик о своей продукции. В рамках мероприятия производитель презентовал премьерную серию проекта «Не_КИБОРГИ. Проект про людей», под названием «А как ты шнурки завязываешь?». Эта работа заняла первое место в номинации «Корпоративная социальная ответственность» и третье место в категории «Социальная видеореклама».

Директор по маркетингу компании МЕТИЗ Татьяна Алехина поделилась, что целью создания видео стало формирование социальной активности для людей, постоянно использующих протезы. Она отметила, что в компании заметили недостаток информации по этому вопросу. Пользователи задавали множество вопросов о том, как получить протез, какие их виды доступны, куда обращаться и какую документацию собрать.

Основная задача заключалась в развенчивании мифов о протезировании в России, включая представление о том, что это занятие очень затратное и длительное, а также недоступное для обычных людей.

«Также нам важно было показать, что ампутация не является приговором, что есть очень много людей, которые научились жить с протезами, которые нашли себя в новой профессии, нашли для себя какие-то новые хобби», — добавила Алехина.

В 2024 году кинофестиваль LIME состоялся в 14-й раз, в то время как «LIME Профи» проводился во второй раз. Первый фестиваль предназначен для физических лиц, а второй — для юридических. В шорт-лист обоих смотров этого года вошли более 90 работ из различных стран.

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