Производитель плитки из Химок воспользуется субсидией на развитие бизнеса

В прошлом году компания, выпускающая плитку в итальянском стиле из городского округа Химки, увеличила мощности благодаря программе поддержки малого бизнеса. В этом году производитель также планирует воспользоваться субсидией.

В городском округе Химки работает производство по изготовлению плитки в итальянском стиле. Благодаря мерам поддержки малого бизнеса в Подмосковье компания увеличила мощности в минувшем году.

С руководителем плиточного производства встретились представители учреждения «Малый бизнес Химки» и лидер Движения общественной поддержи Егор Ченюк. Мероприятие организовали благодаря проекту «Выбирай свое» партии «Единая Россия».

«Специалисты изготавливают плитку в итальянской технике „терраццо“ с использованием только отечественных материалов. В их основу добавляют мрамор, стекло и гранитную крошку. Таким образом получается мозаичный узор», — рассказал Егор Ченюк.

Южный речной вокзал, музей Кремля, здание Правительства Москвы и другие известные объекты оформлены плиткой химкинского производства. Ее также используют в строительстве жилых комплексов и гостиниц.

«Создание плит в итальянском стиле довольно кропотливый труд. То, как будут выглядеть материалы, придумывают дизайнеры. Затем их идеи мы воплощаем на производстве: подбираем цвет, состав камня, а затем полируем и монтируем плиты без единого шва», — рассказал генеральный директор компании Евгений Даманский.

По словам руководителя учреждения «Малый бизнес Химки» Рамиля Джаннатова, в прошлом году компания воспользовалась региональной субсидией и реинвестировала средства. Результатом стало значительное расширение производства. В текущем году предприятие также планирует подать документы на получение финансовой помощи.

Депутат Руслан Шаипов рассказал, что в Химках действуют программы партии «Единая Россия» «Предпринимательство» и «Выбирай свое» для поддержки бизнеса в муниципалитете. Подробнее о них можно узнать по ссылке.

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