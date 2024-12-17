Производитель пазлов из Подольска расширил ассортимент на 20% в 2024 году

Подмосковная компания «Степ Пазл» расширила линейку производимой продукции на 20%, инвестировав 40 миллионов рублей. Об этом сообщили в Мининвесте региона.

«Компания „Степ Пазл“ в этом году инвестировала 40 миллионов рублей в разработку и запуск новой линейки продукции. На предприятии в Подольске компания производит в год более миллиона пазлов и различных игр. При этом, производственные мощности предприятия позволяют выпускать более семи миллионов пазлов и игр в год», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания также выпускает настольные игры, викторины, детские наборы для опытов и многое другое. Сейчас предприятие изготавливает более 70% пазлов российского рынка данной отрасли.

«Для разработки продукции мы привлекаем ведущих психологов и педагогов со всей страны. Разнообразные головоломки рассчитаны на любой возраст и будут интересны, как малышам, так и взрослым», — прокомментировал исполнительный директор компании «Степ Пазл» Борис Степанов.

В начале 2025 года компания намерена запустить несколько автоматизированных линий для маркировки выпускаемой продукции. Нововведение будет обязательным для всех производителей детских игрушек и позволит исключить попадание в магазины контрафактной продукции.