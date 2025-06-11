Производитель напитков в Раменском присоединится к федеральному проекту

Производитель безалкогольных напитков «Бочкари-Раменское» присоединился к федеральному проекту «Производительность труда», который реализуют в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». На предприятии уже прошло первое рабочее совещание с участием специалистов Регионального центра компетенций Московской области.
В качестве первого этапа проекта выбрали процесс розлива напитков в алюминиевые банки. Главная цель — сделать этот этап работы быстрее и эффективнее. Так, на предприятии планируют сократить время выполнения операций минимум на 20%, повысить производительность сотрудников на 15% и на четверть уменьшить объем незавершенного производства.
На реализацию проекта отвели полгода. За это время специалисты РЦК проведут обучение сотрудников завода и познакомят их с инструментами бережливого производства.
Чтобы присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда» необходимо подать заявку на ИТ-платформе.
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