Производитель мороженого построил логистический комплекс в Долгопрудном

Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии проекту логистического комплекса производителя мороженого «Чистая линия». Строительство склада площадью почти десять тысяч квадратных метров в Долгопрудном началось в августе 2023 года и завершилось раньше срока — план был на февраль 2025 года.

Трехэтажное здание включает четыре отсека, три из которых оборудованы холодильными камерами: две с температурой -30 градусов, еще две — до +4 и +16 градусов соответственно. Административно-складской блок оснащен зоной погрузки-разгрузки, пассажирскими лифтами, офисными и техническими помещениями.

Напомним, «Чистая линия» — крупный производитель мороженого, молочной продукции и замороженного чая. Компания инвестировала в проект 500 миллионов рублей. После ввода комплекса в округе создадут 100 новых рабочих мест, а выпуск продукции вырастет с 20 до 31 тысячи тонн в год.