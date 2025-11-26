Производитель мороженого и молочной продукции нарастит производство в Мытищах

Компания «Чистая линия», выпускающая мороженое, молочную продукцию и замороженный чай, планирует построить в Мытищах 25 новых зданий общей площадью около 30 тысяч квадратных метров. Это позволит увеличить производственные мощности и расширить присутствие бренда на рынке. Об этом сообщили в Центре содействия строительству Московской области.

Сейчас на сопровождении ЦСС находятся восемь проектов компании, два из них уже получили разрешения на строительство от Главгосстройнадзора региона. До конца 2025 года центр планирует взять на сопровождение еще 17 проектов «Чистой линии». При этом, общий объем инвестиций составит около миллиарда рублей.

Компания «Чистая линия» работает в Подмосковье с 2001 года. Главный завод предприятия расположен в Долгопрудном. По итогам 2024 года она вошла в топ-6 крупнейших производителей мороженого в России, выпустив 22 тысячи тонн продукции.