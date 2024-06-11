Производитель молочных продуктов в Коломне нарастит производство

Производитель молочных продуктов «Коломенское» расширит мощности предприятия за счет нацпроекта «Производительность труда». Об этом этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Производство йогуртов выбрали пилотным потоком. Компания рассчитывает, что участие в нацпроекте повысит эффективность производства, сократит потери и расширит мощности завода. Предприятию предстоит сократить время протекания процесса минимум на 10%, уменьшить незавершенное производство на 15% и повысить производительность труда на рабочих местах на 11%.

Подмосковные компании могут подать заявку на участие в нацпроекту на портале Производительность.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе. Среди них — предоставление бесплатной инфраструктуры и льготное кредитование предпринимателей.

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