Производитель молочных продуктов в Коломне нарастит производство

Фото: пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

Производитель молочных продуктов «Коломенское» расширит мощности предприятия за счет нацпроекта «Производительность труда». Об этом этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Производство йогуртов выбрали пилотным потоком. Компания рассчитывает, что участие в нацпроекте повысит эффективность производства, сократит потери и расширит мощности завода. Предприятию предстоит сократить время протекания процесса минимум на 10%, уменьшить незавершенное производство на 15% и повысить производительность труда на рабочих местах на 11%.

Подмосковные компании могут подать заявку на участие в нацпроекту на портале Производительность.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе. Среди них — предоставление бесплатной инфраструктуры и льготное кредитование предпринимателей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Очевидный тренд. Почему Илон Маск запретил сотрудникам использовать телефоны с ИИ?

Наводнения, разрушения и загрязнение воды. Каким будет мегаливень Москве

Устроят бойню. НАТО решил втянуть Молдавию в конфликт с Украиной

Вирус Трояновой: почему они сходят с ума

Курортная зараза. Что такое ротавирус и как его лечат

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте