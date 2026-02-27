Производитель моющих средств откроет новый комплекс в Солнечногорске

Первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик 26 февраля посетил предприятие «Авуар», которое приступило к пуско-наладочным работам дополнительного оборудования на площадке в технопарке «Лыткино». Вместе с депутатом Степаном Козловым он обсудил с руководством компании перспективы развития, планы по расширению и меры господдержки.

Предприятие работает в округе с 2024 года, его производственные и складские площади занимают около 1,5 тысячи квадратных метров, в штате более 25 сотрудников.

«Мы обсудили запланированное приобретение земельного участка и строительство собственного комплекса, а также меры поддержки, которые действуют на территории Московской области: возмещение затрат на покупку оборудования, льготный лизинг и кредитование. Обязательно окажем содействие в поиске компетентных специалистов, чтобы наши жители могли трудиться и реализовывать себя в Солнечногорске», — отметил Кирилл Типографщик.

Заместитель генерального директора по производству Аркадий Симахов рассказал, что компания выпускает профессиональные клининговые средства, бытовую химию и косметику. «Наша задача — „постучаться в дверь“ каждой хозяйки нашей страны. В данный момент наша продукция успешно реализуется в крупнейших федеральных сетях», — сказал он. Объем выпуска достигает порядка 70 тонн продукции в сутки.