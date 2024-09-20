Производитель мебели в Чехове поделился опытом участия в программе импортозамещения

Чеховское предприятие активно участвует в программе импортозамещения. Офисная мебель и канцелярия ООО «Бюрократ» на 70% состоит из собственных комплектующих. Для ознакомления с работой производства на фабрику приехал первый заместитель главы округа Артем Попов.

«В ассортименте компании офисные кресла, детские кресла, кресла для дома, а также игровые кресла для геймеров. Мы начали сотрудничать в 2021 году с геймерскими клубами, предлагаем им индивидуальные решения с их визуализацией», — отметил исполнительный директор ООО «Бюрократ» Роман Степин.

Компания «Бюрократ» начала свою деятельность в 1997 году. Первоначально занимавшись поставками офисных кресел из Китая и Тайваня, со временем она превратилась в крупное мебельное производство.

«У нас на предприятии представлено современное оборудование высокотехнологичное. То есть все передовые разработки все у нас в ходу, мы это используем при производстве, обучаем персонал», — поделился главный инженер ООО «Бюрократ» Александр Соколов.

На фабрике работают более 1,1 тысячи человек, среди них — Татьяна Чернышева, единственная женщина в своем цехе. В профессию она пришла в 20 лет, будучи студенткой, и сейчас изготавливает около 100 деталей в день.