Производитель косметики в Сергиевом Посаде начнет поставлять продукцию в Китай

Компания Elian Group в Сергиевом Посаде планирует расширить географию поставок в 2025 году. Так, первая партия косметики отправится на китайские торговые площадки в первом квартале. Помимо этого, компания начнет работать с новыми дистрибьютерами в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ.

«Сейчас компания завершает строительство складского комплекса. После его ввода, предприятие планирует расширить площади производственных и офисных помещений. Объем инвестиций в реализацию новых проектов составит 80 миллионов рублей», — прокомментировала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания выпускает косметику уже более 20 лет. Производственная площадка регулярно проходит аудиты, а также сертифицируется по международным стандартам качества. В 2024 году предприятие выпустило десять миллионов косметических средств. По словам генерального директора Ксении Бондаренко, таких результатов удалось достичь за счет расширения ассортимента и поставок на новые рынки.

«В прошлом году под брендом Elian мы запустили 24 новинки, среди которых как базовые средства, так и лимитированные продукты из сезонных коллекций», — заключила Бондаренко.

Перед тем как поступить в продажу, все косметические средства предприятия проходят тщательное тестирование и контроль как в собственной лаборатории компании, так и в авторизованных лабораториях Москвы и Подмосковья.