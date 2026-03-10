Производитель кормов в Ступине построит новую современную лабораторию

Фото: Ногинский Центр образования № 5 после капитального ремонта и новая пристройка на 550 мест / Медиасток.рф

Компания Мустанг Технологии Кормления» откроет собственную модернизированную лабораторию в особой экономической зоне «Ступино Квадрат». Предприятие специализируется на выпуске кормов для сельскохозяйственных животных. В проект инвестируют более 150 миллионов рублей.

Как рассказали в региональном Мининвесте, компания запустит собственную лабораторию уже в марте. Это современный центр контроля качества и безопасности продукции. Сейчас там устанавливают оборудование для классических и экспресс‑анализов.

«Создание лаборатории стало значимым этапом развития производственной инфраструктуры компании. Объект обеспечит комплексный контроль на всех этапах производства — от входного контроля сырья до выпуска готовой продукции. Специалисты смогут проверять корма на содержание витаминов, микроэлементов и уровень микотоксинов», — отметили в министерстве.

Открытие лаборатории позволит компании улучшить систему управления качеством. Там повысят точность контроля процедур и снизят риски производственных отклонений.

Завод «Мустанг Технологии Кормления» в ОЭЗ «Ступино Квадрат» — это крупный производственный комплекс. Ежегодно там выпускают 200 тысяч тонн кормов. На предприятии трудятся 80 человек.

