Производитель колбас в Клину втрое нарастит экспорт в 2025 году

Подмосковный производитель колбасных изделий «Клинский Мясокомбинат» планирует увеличить объем экспорта в три раза в 2025 году. Компания займется развитием поставок в Казахстан, Армению и Азербайджан, а также выйдет на новые зарубежные рынки.

Как рассказали в региональном Минсельхозпроде, в 2025 году предприятие планирует наладить поставки во Вьетнам, в Монголию, Киргизию, Узбекистан, Грузию и Абхазию.

В ведомстве добавили, что сейчас на мясокомбинате внедрены процедуры, которые позволяют обеспечивать контроль за качеством и безопасность продукции. Ассортимент продукции для экспорта разрабатывается совместно с зарубежными партнерами. Так, 27 товарных позицию отгружают в Азербайджан под брендом «Клинский».

Группа «Продо», в состав которой входит «Клинский мясокомбинат» — это один из крупнейших производителей колбасных изделий в России. В ее состав входит 11 предприятий, а ассортимент насчитывает свыше 1,7 тысячи наименований.