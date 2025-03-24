Производитель из Серпухова выиграл медаль на всероссийском конкурсе качества воды

В Российском биотехнологическом университете прошел конкурс качества воды и безалкогольных напитков. Компания «Северный пивовар» из Серпухова выиграла бронзовую медаль.

Производитель из Подмосковья получил награду в категории «Вода питьевая негазированная».

На конкурсе в этом году представили 151 образец напитков от 57 компаний из разных регионов России. В жюри вошли 43 эксперта, в том числе доктора и кандидаты наук.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области пояснили, что конкурс позволяет компаниям продвигать продукцию, а также повышает стандарты качества на отечественном рынке.