Производитель из Серпухова выиграл медаль на всероссийском конкурсе качества воды
В Российском биотехнологическом университете прошел конкурс качества воды и безалкогольных напитков. Компания «Северный пивовар» из Серпухова выиграла бронзовую медаль.
Производитель из Подмосковья получил награду в категории «Вода питьевая негазированная».
На конкурсе в этом году представили 151 образец напитков от 57 компаний из разных регионов России. В жюри вошли 43 эксперта, в том числе доктора и кандидаты наук.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области пояснили, что конкурс позволяет компаниям продвигать продукцию, а также повышает стандарты качества на отечественном рынке.
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