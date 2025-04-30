Производитель из Щелкова увеличит долю на рынке агрохимии Узбекистана до 25%

В Ташкенте проходит крупная промышленная выставка «Иннопром. Центральная Азия». На мероприятии компания «Щелково Агрохим» рассказала о планах по расширению присутствия в регионе.

Выставка, открывшаяся 28 апреля, собрала ведущих промышленников и экспертов.

Одним из ключевых участников стала компания «Щелково Агрохим», которая не только демонстрирует свою продукцию, но и активно развивает производство в Узбекистане.

Генеральный директор предприятия Салис Каракотов выступил с докладом о расширении присутствия компании в Центральной Азии. Он напомнил, что в ноябре 2023 года в особой экономической зоне «Ургут» под Самаркандом был запущен современный завод по производству средств защиты растений. Инвестиции в проект превысили 30 миллионов долларов, а его мощности позволяют выпускать до 20 тысяч тонн продукции в год.

Среди производимых препаратов — фунгициды, гербициды, инсектициды и стимуляторы роста, которые поставляются не только в Узбекистан, но и в соседние страны, в том числе в Иран и Пакистан. Особое внимание уделяют адаптации составов к местным условиям — жаркому климату и засушливым регионам, где традиционные средства часто теряют эффективность.

Завод в Самарканде оснащен по последнему слову техники. Там действуют роботизированные линии розлива, автоматические системы пожаротушения и газоанализаторы, обеспечивающие безопасность и точность производства. Уже сейчас в Узбекистане зарегистрировано 64 препарата «Щелково Агрохим», многие из которых разработаны специально для борьбы с болезнями культур в условиях жары.

В Министерстве сельского хозяйства Московской области подтвердили амбициозные планы компании. К 2030 году «Щелково Агрохим» планирует занять 20-25% рынка средств защиты растений в Узбекистане.