Производитель из Мытищ представил не имеющую аналогов детскую площадку

Производитель детских площадок из Мытищ компания «Лебер» приняла участие в масштабном фестивале «Небо». Мероприятие прошло в московском парке Горького и превратило главную зеленую зону российской столицы в гигантскую игровую и образовательную площадку для всей семьи.

Гостям фестиваля представили передовые разработки, призванные поднять качество образования подрастающего поколения. Один из таких объектов — детский научный комплекс от «Лебер» из Мытищ.

Директор отдела маркетинга Алина Севастьянова подчеркнула, что все оборудование для детских игровых зон разрабатывалось внутри компании. Это стало возможным благодаря большому штату профессиональных конструкторов и дизайнеров. При этом на разработку отдельных элементов «Лебер» привлекает других профессиональных специалистов.

«Например, оборудование, представленное на фестивале, является результатом сотрудничества со специалистами из МГУ», — добавила Алина Севастьянова.

Детская площадка, не имеющая аналогов во всей России, объединила в себе элементы, которые в игровой форме знакомят ребят с удивительным миром науки и искусства. На ней были представлены театр теней, азбука Морзе, аналог первого кинематографа и другие элементы. Дети могли разгадать загадки, послушать известных композиторов и собрать электрическую цепь. Такой формат игры привлек внимание как детей, так и взрослых.

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