Производитель газированных напитков построит логистический комплекс в Дмитрове

В Дмитровском округе продолжается строительство нового логистического комплекса, который возводит компания «Калинов Родник». Процесс реализации проекта находится под постоянным контролем Главгосстройнадзора Московской области.

Готовность объекта достигла 40%. Строители полностью завершили разработку котлована, устройство фундамента, монтаж металлического каркаса здания, а также установку сэндвич-панелей. Сейчас на объекте подходят к завершению работы по созданию кровельного покрытия.

Согласно проекту, на территории появится одноэтажный логистический центр площадью порядка четырех тысяч квадратных метров. Комплекс оснастят современными инженерными системами и оборудованием для хранения продукции, что позволит максимально рационально использовать внутреннее пространство и повысить эффективность складских и транспортных процессов.

При строительстве применяют металлические конструкции и современные многослойные панели, отличающиеся высокой прочностью и энергоэффективностью. Архитектурная концепция выполнена в лаконичном современном стиле с акцентом на долговечность используемых материалов и снижение эксплуатационных затрат.

Одной из ключевых особенностей будущего комплекса станет его универсальность. Помещения смогут использовать для размещения продукции различных категорий, размеров и массы, что позволит упростить логистику поставок металлоизделий предприятиям Подмосковья. Ожидается, что запуск объекта поможет сократить расходы на хранение сырья и готовой продукции, а также повысит скорость обработки грузов.

Помимо самого здания, проект предусматривает благоустройство прилегающей территории. Здесь обустроят подъездные пути и площадки с покрытиями из асфальта, бетона и щебня, что обеспечит удобство эксплуатации комплекса и комфортную организацию транспортной инфраструктуры.