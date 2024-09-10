Производитель электродвигателей арендовал помещения на складе в Волоколамске

На территории Волоколамского округа работает складской комплекс ООО «Сычево-Логистик». Ему присвоили высокий класс А, и предприятия ТСС по производству электродвигателей, и «К-Флекс» по выпуску регенерированной резины арендовали помещения.

Временно исполняющая обязанности главы Волоколамска Наталья Козлова вместе с первым заместителем Анной Агаповой встретились с представителем ООО «Сычево-Логистик». Они осмотрели помещения, а также обсудили пусконаладочные работы модульной котельной и присоединение к электрическим сетям.

Склад расположен в Язвище. Договор аренды заключили крупнейший производитель электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов «ТСС» и изготовитель регенерированной резины в первичной форме и в виде пластин, листов или лент «К-Флекс». Высокая категория склада класса А позволяет сдавать помещения для хранения ценных товаров.

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