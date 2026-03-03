Производитель детских площадок из Мытищ открыл запись на экскурсии

Компания «Лебер» в Мытищах объявила от открытии записи на производственные экскурсии в 2026 году. Завод выпускает детские игровые и спортивные площадки. Посетить предприятие смогут архитекторы, девелоперы и другие профильные специалисты.

НЭкскурсия даст возможность гостям ознакомиться с ключевыми этапами изготовления продукции. Это процесс металлообработки и создание каркасов, работа с древесиной, сборка и тестирование изделий.

«Экскурсии будут особенно полезны архитекторам и урбанистам — для более точного проектирования с учетом особенностей материалов, а также застройщикам и управляющим компаниям — для обоснованного выбора надежных решений при реализации проектов», — отметили организаторы.

Записаться можно через Telegram, а также сайт компании. Количество мест ограничено.

В региональном Мининвесте напомнили, что «Лебер» производит детские игровые, научные и спортивные площадки. В этом году продукцию предприятия поставили в Катар и Бразилию.