Производитель БАДов нарастил производство в Подмосковье

Компания «Нутришн Фарм» вложила 25 миллионов рулей в развитие производства на территории особой экономической зоны «Дубна». Инвестиции позволили нарастить производства и увеличить выручку.

В прошлом году компания выделила на развитие 7,3 миллиона рублей, а с января этого года — еще 18 миллионов. Благоадря этому предприятие увеличит технологический потенциал и нарастит мощности, рассказали в региональном Мининвесте.

Компания «Нутришн Фарм» специализируется на выпуске биологически активных добавок, и активно развивает импортозамещение. Там выпускают комплексы витаминов и минералов, препараты для повышения иммунитета, борьбы со стрессом и многое другое.

Генеральный директор Владислав Юдин отметил, что инвестиции помогли предприятию нарастить производство и увеличить финансовые показатели. Так, в прошлом году выручка превысила 343 миллиона рублей, а в первом квартале этого года составила почти 135 миллионов.

Предприятие планирует продолжать наращивать мощности и расширять ассортимент. В ближайшие годы дополнительные средства вложат в исследования и разработку.

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