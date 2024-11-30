Произведенный в Реутове космический спутник вывели на орбиту

С космодрома Восточный вывели на орбиту радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА» № 2. Об этом сообщили в «Роскосмосе». Его изготовили на «НПО машиностроения» — на предприятии в Реутове.

Спутник дистанционного зондирования вывели на орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат».

Генеральный директор и конструктор АО ВПК «НПО машиностроения» в Реутове Александр Леонов отметил, что это единственный в России локатор высокого разрешения.

«Одна из задач радиолокационных спутников — мониторинг ледовой обстановки Северного Морского пути в непрерывном режиме. Севморпуть — экономически важный проект для нашей страны. Поэтому безопасность и удобство маршрутов для судов в приполярном регионе играют огромную роль», — рассказал Александр Леонов в интервью «Роскосмосу».

Это уже второй спутник, который вывели на орбиту. Система из двух локаторов позволит получать более детальную информацию о поверхности Земли.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».