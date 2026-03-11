Прохождение весеннего паводка обсудили в администрации Можайского округа

Внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям прошло 10 марта. Участие в нем приняли представители газового хозяйства, энергоснабжающих и управляющих организаций, дорожных служб и МЧС.

Мероприятие провела заместитель главы округа Мария Азаренкова.

В этом году в округе внедрили систему дистанционного слежения за паводками. Восемь паводковых сигнализаторов и электронных вешек установили в местах, требующих особого внимания: в садовых некоммерческих товариществах «Стрела», «Меркурий», у деревни Шебаршино, в селе Борисово, поселке Колычево, деревнях Рыльково, Суконниково, Рогачево. При подъеме воды система автоматически оповестит специалистов.

Сформирована дежурная группа для реагирования на подтопления в районе ливневых канализаций. В ее составе — мастер и четверо рабочих с необходимым инвентарем.

Особое внимание уделили гидротехническим сооружениям. В муниципальной собственности находятся 20 плотин и прудов, все они застрахованы. Специалисты провели их обследование. В прошлом году отремонтировали семь плотин — в деревнях Твердики, Ельня, Рогачево, Цыплино, Юдинки, Рыльково и Сивково.

Начальник гидротехнического узла Сергей Карпеченков доложил, что Можайское водохранилище имеет достаточный запас емкости для пропуска паводка, сброс воды идет по графику и угрозы не представляет.

Специалисты подготовили запас вещей первой необходимости, пункты временного размещения и транспорт на случай эвакуации. Уровень воды отслеживается круглосуточно.

В случае вопросов жители могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 8 (49638) 4-14-15, 4-15-44 или по короткому номеру 112.