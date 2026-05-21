Почти 40 команд примут участие в московском областном этапе «Школы безопасности»

С 19 по 23 мая вблизи базы отдыха «Власьево» деревни Ильясова городского округа Луховицы проходит Московский областной этап XX Всероссийских соревнований детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности». В рамках мероприятия также развернут Полевой лагерь «Юный спасатель».

В соревнованиях участвуют 39 команд из 25 муниципальных образований. Возраст участников — от 13 до 17 лет. За безопасность отвечают пожарные и спасатели Московской областной противопожарно-спасательной службы.

Заместитель начальника территориального управления № 11 Андрей Григорьев рассказал, что специалисты дежурят на этапе «Поисково-спасательные работы в условиях ЧС техногенного характера». Школьники работают в сымитированных завалах и на высоте, эвакуируют пострадавших из труднодоступных мест. Судьи проверяют, как участники управляются с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, передвигаются в условиях ограниченного пространства и выполняют элементы альпинистской подготовки.

На этапе «Поисково-спасательные работы на акватории» дежурят спасатели-водолазы ПСО-1. Они контролируют передвижение команд на рафтах по реке и проверяют умение школьников бросать утопающему спасательный круг.

Медицинское сопровождение обеспечивает группа экстренной медицинской помощи ПСО-2. Медики ГКУ МО «Мособлпожспас» круглосуточно дежурят в лагере, осуществляют ежедневный утренний и вечерний обход, справляясь о самочувствии школьников, а также, в случае необходимости, оказывают квалифицированную медицинскую помощь.