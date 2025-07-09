Прохладную воду раздадут пассажирам автобусов в Подмосковье из-за жары

Прохладную воду раздадут на автобусных остановках, автовокзалах и автостанциях в Подмосковье. Перевозчики планируют передать пассажирам около шести тысяч бутылок.
Акцию организовали в Подмосковье из-за сильной жары — температура на этой неделе временами будет превышать 30 градусов тепла. Пассажирам уже раздали одну тысячу бутылок воды, рассказали в областном Минтрансе.
«Питьевую воду будут раздавать, пока стоит экстремально жаркая погода», — подчеркнули в ведомстве.
Жителям порекомендовали носить свободную светлую одежду, избегать солнца и побольше пить.
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